Nada Kecewa Mauricio Souza, Ungkap Biang Keladi Persija Gagal Kalahkan PSIM
jpnn.com - Persija Jakarta harus mengubur impian meraih poin penuh saat menyambangi markas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan PSIM vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu sore (22/4/2026), berakhir dengan skor sama kuat 1-1.
PSIM unggul lebih dahulu melalui gol cepat Ezequiel Vidal pada menit ke-5.
Persija bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-20 lewat eksekusi penalti Allano Lima.
Peluang untuk membalikkan keadaan sempat terbuka ketika Persija kembali mendapat hadiah penalti.
Namun, kesempatan emas itu terbuang setelah eksekusi Emaxwell Souza gagal berbuah gol.
Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza tak menutupi rasa kecewanya melihat hasil akhir tersebut.
"Saya melihat pertandingan ini, lawan hanya memiliki sedikit kesempatan dan bisa mencetak satu gol, sedangkan kami menciptakan banyak peluang, termasuk penalti yang tidak berhasil dimaksimalkan."
Persija tampil menekan, tapi gagal menang melawan PSIM. Mauricio Souza ungkap kesalahan yang berujung petaka.
