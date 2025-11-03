Nada Kekecewaan Putri KW setelah Gagal Juara Hylo Open 2025
jpnn.com - Ekspresi kekecewaan terlihat dari wajah pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani seusai hanya mampu menjadi runner up Hylo Open 2025.
Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu harus puas finis di posisi kedua setelah kalah dari wakil Denmark Mia Blichfeldt dengan skor 11-21, 21-7, 12-21 di Saarlandhalle, Saarbruecken, Jerman, Minggu (2/11/2025).
Sulit Meredam Agresifitas Lawan
Selepas pertandingan, pemain binaan PB Exist, mengaku kesulitan meredam permainan lawan yang agresif sejak awal.
Alhasil, juara Korea Open 2024 itu menyerah lewat pertarungan rubber game dalam tempo 59 menit.
"Untuk permainan hari ini, Mia memang cukup baik dari serangan dan agresif."
"Saya bermain dengan banyak kebingungan dan keraguan di gim pertama dan ketiga," ujar wanita yang juga bekerja di kesatuan Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya itu.
Kemajuan Bagi Putri KW
Meski gagal juara, hasil ini menjadi kemajuan bagi Putri KW setelah dua turnamen sebelumnya di French Open dan Denmark Open 2025 berakhir lebih cepat.
Tunggal putri peringkat tujuh dunia itu bertekad tampil lebih konsisten mengingat saat ini menjadi salah satu andalan Indonesia seiring menurunnya performa Gregoria Mariska Tunjung.
Ekspresi kekecewaan terlihat dari wajah pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani seusai hanya mampu jadi runner up Hylo Open 2025, Minggu (2/11)
