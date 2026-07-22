menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Nadeo Argawinata Direkrut Persija, Durasi Kontrak Tidak Main-Main, Perlahan Keinginan STY Terwujud

Nadeo Argawinata Direkrut Persija, Durasi Kontrak Tidak Main-Main, Perlahan Keinginan STY Terwujud

Nadeo Argawinata Direkrut Persija, Durasi Kontrak Tidak Main-Main, Perlahan Keinginan STY Terwujud
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nadeo Argawinata saat diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persija Jakarta, Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta kembali membuat kejutan dengan merekrut Nadeo Argawinata dari Borneo FC.

Pemain kelahiran 9 Maret 1997 itu direkrut Persija dengan durasi kontrak panjang hingga lima tahun ke depan.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut baik kehadiran Nadeo ke dalam skuad asuhan Shin Tae-yong.

Baca Juga:

Prapanca mengatakan, pemilik 24 caps di Timnas Indonesia itu akan banyak membantu tim berjuluk Macan Kemayoran mengarungi kompetisi musim 2026/27 mendatang.

“Selamat datang, Nadeo. Ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pengalaman yang dimilikinya, baik di level klub maupun tim nasional.”

“Ini akan menjadi modal penting bagi Persija untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kami percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar bagi Persija,” ujar pria yang akrab disapa Panca itu.

Baca Juga:

Dalam proses transfer Nadeo membuat Persija harus merelakan kehilangan dua pemain muda mereka, yakni Aditya Warman dan Ibrah Ohorella.

Kedua pemain tersebut ada dalam klausul kontrak yang diminta oleh Borneo FC dalam proses transfer pemain asal Kediri itu.

Manajemen Persija Jakarta kembali membuat kejutan dengan merekrut Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Rabu (22/7).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI