Nadeo Singgung soal Kekalahan Persija Jakarta, Ada Misi Penting Lawan Arema FC

jpnn.com - Persija Jakarta berusaha melupakan kekalahan dari Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Kiper Persija Nadeo Argawinata menyebut kekalahan saat bertandang ke markas Persita tidak perlu disesali karena tim telah melakukan evaluasi.

Sepanjang laga, tim berjuluk Macan Kemayoran itu sejatinya memiliki beberapa peluang emas untuk mencetak gol.

Baca Juga: STY Beri Peringatan untuk Persija Jakarta Jelang Lawan Arema FC

Mantan penjaga gawang Borneo FC tersebut berharap rekan-rekannya bisa bangkit dan meraih kemenangan saat menghadapi Arema FC, Rabu (21/10).

“Menurut saya kekalahan melawan Persita Tangerang merupakan bagian normal dari sepak bola. Gol juga tidak tercipta hanya karena satu atau dua kejadian. Ada proses dan berbagai faktor yang memengaruhinya,” ujar Nadeo.

“Hal yang ingin saya tekankan adalah hasil kurang baik bisa terjadi karena permainan tim yang tidak maksimal atau kesalahan-kesalahan detail di lapangan,” imbuhnya.

Nadeo menilai kekompakan tim Persija musim ini sudah terjalin dengan baik. Pemain kelahiran 9 Maret 1997 itu berharap hal positif tersebut bisa dipertahankan dalam setiap pertandingan hingga akhir musim.

“Memang, ketika ada satu pertandingan dengan hasil kurang bagus, pertandingan itu biasanya menjadi sorotan,” ungkap pemain yang telah mencatatkan 26 penampilan bersama Timnas Indonesia tersebut.