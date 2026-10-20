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Nadeo Kecewa Persija Menjamu Arema FC di Bekasi

Nadeo Kecewa Persija Menjamu Arema FC di Bekasi
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Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata saat konferensi pers menjelang laga melawan Arema FC di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (20/10). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan menjamu Arema FC pada laga lanjutan Super League 2026/27 di Bekasi.

Kiper Persija Nadeo Argawinata menyebut hal tersebut sejatinya kerugian buat tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Wajar penjaga gawang kelahiran 9 Maret 1997 itu menilai seharusnya rekan-rekannya bisa menjalani laga akbar tersebut di Ibu kota.

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Pemain asal Kediri itu legawa mengingat di mana pun tim asuhannya berlaga akan didukung penggemar fanatiknya, yakni The Jakmania.

“Tentu sangat disayangkan karena kami tidak bisa bermain di Jakarta. Namun, saya sendiri belum mengetahui secara pasti alasan di balik situasi tersebut,” ujar Nadeo.

“Di mana pun kami bermain, saya yakin seluruh pemain akan berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik bagi Persija dan para suporter,” imbuhnya.

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Nadeo berharap tuah Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi saat jumpa Arema FC, Rabu (21/10).

Terlebih timnya butuh kemenangan untuk bisa melanjutkan tren positif di awal musim.

Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata menyebut laga melawan Arema FC di Bekasi sejatinya kerugian buat tim berjuluk Macan Kemayoran.

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