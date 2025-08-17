Nadhif Basalamah Berkolaborasi dengan Penyanyi asal Brunei dan Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis album beberapa waktu lalu, penyanyi sekaligus penulis lagu Nadhif Basalamah kembali meluncurkan karya terbaru.

Dia kini menyapa pendengar dengan merilis versi terbaru dari salah satu lagu favoritnya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Menariknya, Nadhif Basalamah sekarang menggandeng dua talenta muda Asia Tenggara, Aisha Retno asal Malaysia dan Aziz Harun asal Brunei Darussalam.

Single Kota Ini Tak Sama Tanpamu dirilis di bawah label indie milik Nadhif Basalamah, After School Records.

Menurutnya, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu bercerita tentang bagaimana sebuah kota atau tempat yang terasa begitu familiar dapat berubah menjadi asing saat orang tersayang tidak lagi berada di sana.

Inspirasi lagu tersebut lahir dari pengalaman pribadi Nadhif Basalamah saat bepergian bersama pasangannya, Taska, yang membuatnya merasa bahwa sebuah kota menjadi istimewa karena kehadiran orang yang dicintai.

Kolaborasi lintas negara tersebut memberi warna baru pada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Vokal manis dan lembut dari Aziz Harun berpadu dengan suara unik dan penuh emosi dari Aisha Retno, menghadirkan nuansa yang lebih hangat dan menyentuh hati. Perpaduan ini makin memperkaya makna lagu, sekaligus menambah kedalaman emosinya.