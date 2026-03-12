menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Nadiem Makarim Bantah Konspirasi Chromebook, Sentil Pernyataan JPU

Nadiem Makarim Bantah Konspirasi Chromebook, Sentil Pernyataan JPU

Nadiem Makarim Bantah Konspirasi Chromebook, Sentil Pernyataan JPU
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Terdakwa korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim buka suara dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Nadiem membantah keras tuduhan konspirasi dan persekongkolan jahat dalam proyek tersebut, saat dirinya dihadirkan sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/3).

Nadiem menegaskan bahwa selama menjabat, fokus utamanya ialah transformasi digital melalui software, bukan urusan teknis pengadaan perangkat keras (hardware).

Baca Juga:

"Tidak ada sama sekali. Dan tidak ada di dunia lain di mana kami bertemu secara rahasia di masa COVID untuk melakukan persekongkolan ini," kata Nadiem dikutip JPNN.com, Kamis (12/3).

Nadiem mengaku heran dengan penerapan Pasal 55 yang seolah-olah menempatkan dirinya sebagai bagian dari komplotan. 

Dia menjelaskan bahwa urusan spesifikasi sistem operasi (OS) hingga pelaksanaan pengadaan sepenuhnya didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Direktur Jenderal.

Baca Juga:

"Jadi, ini Pasal 55 kan menyandera kami seolah-olah kami melakukan komplotan, sedangkan mana buktinya? Saya ini kebingungan sekali," tuturnya.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat mencecar Nadiem terkait beberapa poin pesan WhatsApp yang masuk dalam dakwaan. 

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buka suara dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI