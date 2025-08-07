Nadiem Makarim Bungkam Saat Ditanya Kesiapan Jadi Tersangka Kasus Google Cloud di KPK

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memilih diam saat ditanya kesiapannya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Ia hanya tersenyum ketika awak media memberondongnya dengan pertanyaan tersebut.

Nadiem tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (7/8) sekitar pukul 09.17 WIB. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan permintaan keterangan terkait penyelidikan kasus di kementerian yang pernah dipimpinnya.

Mengendarai Toyota Innova Zenix hitam, Nadiem yang mengenakan kemeja krem lengan panjang tampak didampingi pengacara Hotman Paris. Saat tiba, ia enggan berkomentar panjang.

"Sehat," ujarnya singkat sambil berjalan menuju lobi gedung KPK.

Hotman Paris juga menolak memberikan pernyataan lebih lanjut. "Pagi ini belum ada coment," kata Hotman.

Pemeriksaan Nadiem merupakan bagian dari penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan layanan penyimpanan data Google Cloud di Kemendikbudristek. Menurut KPK, pengadaan ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 untuk mendukung pembelajaran daring.

"Progresnya bagus, positif, semuanya hadir memberikan keterangan dan tentu KPK mengimbau siapa pun yang dipanggil untuk dimintai keterangan kooperatif," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (5/8).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa layanan Google Cloud digunakan untuk menyimpan data hasil belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh.