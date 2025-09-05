Nadiem Makarim Ditahan, Pimpinan Forum PPPK & Honorer Terhenyak, Ingat Jasa-Jasanya
jpnn.com - JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung menetapkan eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook membuat beberapa pimpinan forum guru honorer dan PPPK terkejut.
Salah satunya Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih.
Bunda Nur, sapaan akrabnya, tidak menyangka Nadiem Makarim yang sangat perhatian kepada guru honorer itu kini ditahan di Rutan Salemba
Nur Baitih mengatakan, terlepas dari kasus yang menimpa Nadiem, honorer dan ASN PPPK tidak bisa menutup mata atas gebrakan dan kebijakan diambil khususnya untuk guru.
"Beliau salah satu menteri yang mendengarkan bukan sekadar mendengar, tetapi bertindak mengambil keputusan saat para guru honorer datang menjumpai di DPR RI ketika masih menjabat," kata Bunda Nur kepada JPNN.com, Jumat (5/9).
Dia melanjutkan, salah satu kebijakannya adalah penyelesaian guru honorer menjadi ASN PPPK. Selain itu, gebrakan yang dirasakan paling berkesan iala Program Guru Penggerak.
Banyak guru yang diangkat menjadi kepala sekolah pascaselesai pendidikan tersebut, sambungnya.
Gebrakan terakhir yang diberikan Nadiem sebagai kado indah adanya pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan buat guru honorer maupun PPPK.
Nadiem Makarim ditahan setelah berstatus tersangka kasus korupsi, membuat pimpinan forum honorer dan PPPK terhenyak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Jengkel, Formasi PPPK 2026 Harus Diusulkan Sekarang, Beban Gaji Bertambah
- Menu Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Belum Muncul, Pak Rahman Bilang Wajar
- Besok Terakhir Pengumuman, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Tersisa 11 Hari
- Nadiem Makarim Berpotensi Jadi Tersangka Juga di KPK, Kasusnya Beda
- 37 Pegawai Non-ASN tak Bisa Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Pak Taufik Bilang Begini
- Menag: Tunjangan Guru Honorer Naik Jadi Rp 2 Juta per Bulan