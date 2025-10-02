menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Nadiem Makarim Masih Jalani Perawatan di RS, Kejagung: Dijaga 6 Petugas Bergantian

Nadiem Makarim Masih Jalani Perawatan di RS, Kejagung: Dijaga 6 Petugas Bergantian

Nadiem Makarim Masih Jalani Perawatan di RS, Kejagung: Dijaga 6 Petugas Bergantian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) menggunakan rompi tahanan berjalan keluar usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/agr/am.

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022, Nadiem Makarim masih menjalani pembantaran (penangguhan masa penahanan) di rumah sakit seusai menjalani operasi.

“Yang bersangkutan masih dibantar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, selama menjalani pembantaran di rumah sakit, Nadiem dijaga oleh sekitar enam orang secara bergantian.

Baca Juga:

“Kurang lebih hampir enam orang bergantian secara simultan. Jadi, pagi sampai malam dijaga dua orang secara bergantian,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa tangan Nadiem diborgol sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan situasi yang ada.

Terkait kapan masa pembantaran ini berakhir, Anang mengatakan bahwa keputusan itu tergantung dari hasil pemeriksaan dokter.

Baca Juga:

“Kami sangat tergantung kepada hasil dari medis, dari dokter yang menangani, apakah yang bersangkutan sudah bisa dipindahkan atau masih butuh perawatan karena itu menyangkut hak juga,” ucapnya.

Diketahui, Nadiem Makarim menjalani pembantaran di sebuah rumah sakit pemerintah karena menjalani operasi sejak sekitar dua pekan yang lalu.

Kejagung mengatakan tersangka korupsi Chromebook Nadiem Makarim masih menjalani pembantaran (penangguhan masa penahanan) di rumah sakit seusai menjalani operasi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI