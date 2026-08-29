Nadin Amizah Akhirnya Lepas Album Laika, Yang Ditinggalkan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Nadin Amizah akhirnya merilis album terbaru yang bertitel ‘Laika, Yang Ditinggalkan’.

Dinaungi label Sorai, album ketiga Nadin Amizah itu resmi diluncurkan pada 28 Agustus 2026.

Nama Laika mengacu pada sosok nyata: anjing perempuan yang dikirim dalam perjalanan satu arah menuju luar angkasa oleh program antariksa Uni Soviet. Takdir Laika datang lebih cepat; ia martir, berpulang di hari keempat akibat teror overheat dan stres ekstrem di dalam kabin.

“Kisah Laika menginspirasiku. Banget. Aku membayangkan Laika lahir ke dunia mendambakan kasih, dirawat, mendapatkan cinta yang ia kira selamanya, namun di akhir cerita, Laika hanyalah sebuah alat untuk memuaskan keangkuhan manusia," kata Nadin Amizah

Yearning, perasaan untuk berumah pada sesuatu atau seseorang adalah intisari dari album 11 trek tersebut.

Di negara yang kerap disebut darurat figur ayah (fatherless country) ini, Nadin Amizah seakan memotret kesepian anak-anak yang ditinggalkan figur tersebut.

“Di mataku, Laika adalah sosok yang mendambakan sesuatu yang tak pernah cukup, menginginkan kasih yang tak datang, dan permohonan yang akhirnya berubah jadi amarah,” tutur puan kelahiran Bandung itu.

Setiap nomor dalam Laika, Yang Ditinggalkan membawa ledakan perasaan-perasaan tadi.