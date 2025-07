Nadin Amizah Kembali Mengalami Pelecehan Seusai Konser

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nadin Amizah kembali mengalami pengalaman pahit seusai tampil di salah satu acara..

Setelah turun panggung, dia diduga dilecehkan di tengah kerumunan massa.

Kejadian tersebut diungkapkan oleh Nadin Amizah melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengaku, bagian tubuhnya disentuh secara tidak pantas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pelantun Bertaut itu lantas meluapkan kekecewaan dan amarahnya seraya mengunggah foto sedang menangis.

Nadin Amizah menyoroti situasi yang kacau menjadi pemicu terulangnya kembali pelecehan tersebut, meskipun timnya sudah berusaha memberikan pengawalan maksimal.

“I'm so disappointed in you guys dan kebiasaan sebagian dari kalian yang dorong-dorong merubung aku dan tim padahal sudah dibarikade sama tim keamanan, tetapi tetap chaos,” kata Nadin Amizah, Minggu (6/7).

Pemilik album Selamat Ulang Tahun itu mengungkapkan kesedihan lantaran bagian tubuhnya telah disentuh tanpa izin.