menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini Hukumannya

Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini Hukumannya

Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini Hukumannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memimpin sidang pemeriksaan saksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025). (ANTARA/HO-DPR)

jpnn.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan tiga dari lima legislator nonaktif terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif dengan waktu beragam.

Hal demikian tertuang saat MKD melaksanakan sidang dengan agenda putusan terhadap lima legislator nonaktif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

Nafa Urbach, Sahroni, dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini HukumannyaAnggota DPR Nafa Urbach saat mengikuti pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR 2024-2029 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10). Foto : Ricardo/JPNN

Baca Juga:

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjadi figur yang membacakan putusan lima legislator nonaktif, yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Ahmad Sahroni. 

Awalnya, Adang membacakan putusan legislator fraksi Golkar Adies Kadir yang tidak terbukti melanggar etik kedewanan.

Namun, MKD tetap meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku ke depan.

Baca Juga:

"Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," demikian Adang membacakan putusan, Rabu ini.

Selanjutnya, Adang membacakan putusan terhadap legislator fraksi NasDem Nafa Urbach yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dihukum tiga bulan nonaktif.

MKD memutuskan tiga dari lima anggota DPR RI terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI