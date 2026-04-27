JPNN.com » Entertainment » Musik » Naff Umumkan Keluarnya Sang Vokalis

Naff Umumkan Keluarnya Sang Vokalis

Naff Umumkan Keluarnya Sang Vokalis
Personel Naff, Odeu (bass), Marvel Habibi (vokal) dan Hilal (drum). Foto: Instagram/hilalnaff

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Naff menyampaikan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan.

Naff mengungkapkan bahwa vokalis Marvel Habibi alias El telah keluar dari band.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi Naff di Instagram baru-baru ini.

"Dengan adanya pengumuman ini, Kami/Naff menyatakan bahwa per-tanggal 19 April 2026, saudara Marvel Habibi (El) secara resmi sudah tidak lagi menjadi personel atau bagian dari Naff," ungkap Naff.

"Kami berterima kasih kepadanya atas energi, dedikasi dan momen yang sudah dilalui bersama, baik di atas panggung maupun di luar panggung. Babak bersamanya telah berakhir dan kami mendoakan kesuksesan untuk langkah beliau selanjutnya," sambung pemilik hit Kau Masih Kekasihku itu.

Akan tetapi, Naff tidak membeberkan penyebab Marvel Habibi (El) keluar dari band.

Naff hanya memastikan bahwa perjalanan bermusik akan terus berlanjut dengan vokalis baru yang belum diumumkan.

"Perjalanan terus berlanjut, sebuah babak baru sedang ditulis. Sampai jumpa dalam waktu dekat," tutup Naff.

Grup musik, Naff menyampaikan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan. Naff mengungkapkan bahwa vokalis Marvel Habibi alias El telah keluar dari band.

