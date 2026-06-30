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Nagelsmann Out, Jurgen Klopp In?

Nagelsmann Out, Jurgen Klopp In?
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Skuad Timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Pilar Olivares.

jpnn.com, JAKARTA - Julian Nagelsmann secara resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih tim nasional Jerman.

Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) bergerak cepat mencari pengganti Nagelsmann.

DFB dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Jurgen Klopp untuk melatih Jerman.

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"Terkait penunjukan pelatih baru, pimpinan DFB kini akan berupaya melakukan pembicaraan dengan Jurgen Klopp. Ia telah mengisyaratkan kesediaannya untuk mengambil posisi tersebut," kata DFB dalam lamannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Perwakilan pemegang saham dan dewan pengawas DFB GmbH & Co. KG dengan suara bulat memutuskan, atas usulan Presiden DFB Bernd Neuendorf, untuk segera mengakhiri hubungan kontraktual dengan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.

Nagelsmann telah meminta dibebas tugaskan sehari sebelumnya dalam pertemuan rahasia dengan pimpinan asosiasi menyusul hasil mengecewakan pada Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko.

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Permintaan itu telah dikabulkan oleh pemegang saham dan dewan pengawas.??

Bernd Neuendorf mengatakan DFB mengucapkan terima kasih kepada Nagelsmann atas pekerjaannya sejak September 2023. Ia dianggap memiliki komitmen yang tinggi dan ambisi luar biasa besar.

DFB bergerak cepat mencari pengganti Julian Nagelsmann dengan menjalin komunikasi bersama Jurgen Klopp.

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