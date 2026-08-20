Nagita Slavina Dorong Sepak Bola Putri Indonesia Makin Populer Lewat Tayangan Gratis Srikandi Merdeka Cup 2026
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nagita Slavina mengaku senang bisa menjadi bagian dari perkembangan sepak bola putri di Indonesia.
Saat ini, RANS Entertainment di kanal Youtube secara resmi dan gratis menyediakan layanan streaming ajang Srikandi Merdeka Cup 2026.
Menurut Nagita sepak bola memiliki daya tarik tersendiri, terlebih keluarganya juga memiliki ketertarikan besar terhadap olahraga tersebut.
"Terima kasih juga atas apresiasinya. Saya pribadi senang sekali bisa menjadi bagian dari sepak bola," ujar wanita kelahiran 17 Februari 1988 itu.
Meski dirinya perempuan, Nagita mengaku anak-anak dan suaminya juga sangat menyukai sepak bola.
Ibu dari Rafathar Malik Ahmad itu merasa senang ketika melihat antusiasme masyarakat saat menyaksikan pertandingan sepak bola.
"Walaupun saya perempuan, anak-anak saya laki-laki dan suami saya juga suka sekali sepak bola," ujar Nagita.
Menurut Nagita kesempatan untuk terlibat dalam sepak bola menjadi pengalaman yang menyenangkan.
Srikandi Merdeka Cup 2026 menggandeng RANS Entertaiment untuk lebih mempopulerkan sepak bola putri
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