Nagita Slavina Hadirkan Wondermis Berteknologi Starenol di Beautysity 2025
Nagita Slavina kenalkan Wondermis di Beautysity 2025. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Brand skincare lokal Wondermis dipastikan hadir dalam pameran kecantikan Beautysity 2025 yang digelar di City Hall, Pondok Indah Mall 3, pada 25–28 September 2025.

Ajang tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan Starenol, bahan aktif berteknologi paten Korea yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Pendiri Wondermis, Nagita Slavina, menyebut Starenol sebagai wujud kolaborasi riset global dengan kebutuhan pasar lokal.

“Kami ingin menghadirkan inovasi yang benar-benar bermanfaat bagi kulit perempuan Indonesia. Starenol menjadi bukti komitmen kami memadukan teknologi Korea dengan pemahaman lokal,” ujar Nagita Slavina, Jumat (25/9).

Head of Research & Innovation Wondermis, Mr. Cho Youngkwan, menambahkan bahwa Starenol merupakan bahan aktif eksklusif yang hanya dimiliki Wondermis.

Teknologi ini diyakini akan menghadirkan standar baru dalam perawatan kulit, mulai dari meningkatkan kelembapan hingga membantu menjaga elastisitas kulit.

Dengan mengusung tema “When Korean Innovation Meets Local Beauty”, Wondermis akan menghadirkan mini talkshow bersama Nagita Slavina, Cho Youngkwan, dan Director Dewi Wirawan.

Talkshow tersebut akan membahas manfaat Starenol™ yang diformulasikan untuk kulit lebih sehat, halus, dan awet muda.

