Nagita Slavina Ungkap RANS Entertainment Buka Peluang Menayangkan Liga Putri

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nagita Slavina menilai sepak bola masih memiliki tempat tersendiri, di tengah berkembangnya berbagai olahraga di Indonesia.

Wanita kelahiran 17 Februari 1988 itu mengungkapkan bahwa sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama.

Dengan adanya tren olahraga tenis hingga padel, bahkan tidak membuat popularitas sepak bola di tanah air meredup.

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"Rasanya sepak bola itu, dari saya kecil sampai sekarang, tidak pernah ada matinya," kata Nagita.

Oleh karena itu, istri dari Raffi Ahmad tersebut bertekad untuk mendukung penuh sepak bola lewat tayangan gratis di kanal RANS Entertainment.

Saat ini Nagita bersama PSSI tengah memperhitungkan untuk bisa menayangkan ajang The Indonesia Women's League 2026/27, yang rencananya bergulir pada Oktober mendatang.

“Kami baru ngobrol juga soal itu. Semoga ke depannya memang akan ada lebih banyak lagi kegiatan di RANS Entertainment, mohon didoakan. Salah satunya tentu Liga Putri," ujar Nagita.

RANS Entertainment menghadirkan tayangan gratis di kanal Youtube pribadi mereka, dari laga Aston Villa ke Indonesia hingga Piala Presiden 2026.