Naik dari Peringkat 9, KLN Pasang Target Empat Besar di Musim Baru

jpnn.com, JAKARTA - Klub futsal KLN membidik posisi empat besar pada kompetisi musim 2026. Target tersebut dipasang setelah klub menempati peringkat kesembilan dari 12 tim pada musim sebelumnya.

Pelatih KLN Sayan Karmadi mengatakan target empat besar menjadi sasaran realistis bagi timnya musim ini.

Menurut dia, pencapaian tersebut dapat membuka peluang KLN untuk bersaing memperebutkan gelar juara.

“Target pribadi saya adalah empat besar. Karena ada sepuluh tim, kami kemarin peringkat sembilan dari 12 tim. Jadi, secara realistis kami harus ambil empat besar. Kalau sudah masuk empat besar, baru kami punya peluang untuk menjadi juara,” ujar Sayan di Jakarta, Minggu (13/9).

Sayan mengatakan persiapan KLN dilakukan lebih awal untuk meningkatkan berbagai aspek permainan.

Saat ini, klub memiliki sekitar 20 pemain, termasuk penjaga gawang dan sejumlah pemain muda yang diproyeksikan untuk berkembang dalam jangka panjang.

KLN juga masih membuka peluang menambah pemain, tetapi tidak menjadikan pemain asing sebagai tumpuan utama. Sayan menilai kehadiran pemain asing seharusnya dapat menjadi contoh bagi pemain lokal dalam meningkatkan kemampuan dan sikap profesional.

“Kalau kita tergantung dengan pemain asing, pemain lokal kita juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Pemain asing harus bisa menjadi contoh, bagaimana bermain dan bagaimana bersikap,” katanya.