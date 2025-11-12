Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 12 November Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 12 November 2025 naik lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (12/11), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 7.000 dari awalnya Rp 2.360.000 menjadi Rp 2.367.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.232.000 dari semula Rp 2.225.000 per gram.

Emas serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga: Ini Kata Indra Sjafri soal Emas Sepak Bola SEA Games 2025

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:‎