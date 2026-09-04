menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 4 September Jadi Sebegini Per Gram

Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 4 September Jadi Sebegini Per Gram

Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 4 September Jadi Sebegini Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip Foto: Pegawai menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam), Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik. Hari ini, Jumat (4/9), harga emas Antam naik Rp 31.000 menjadi Rp 2.670.000 dari semula 2.639.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (4/9), pukul 09.11 WIB.

Harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.523.000 per gram. Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Baca Juga:

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Baca Juga:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.385.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.670.000.

Harga emas Antam hari ini naik, jadi sebegini per gram. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI