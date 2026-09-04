Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 4 September Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik. Hari ini, Jumat (4/9), harga emas Antam naik Rp 31.000 menjadi Rp 2.670.000 dari semula 2.639.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (4/9), pukul 09.11 WIB.
Harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.523.000 per gram. Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.385.000.
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.670.000.
Harga emas Antam hari ini naik, jadi sebegini per gram. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
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