Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 7 Januari Tembus Rp 2,549 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus beranjak naik.
Harga emas Antam dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (7/1) menembus Rp 2.549.000 per gram, atau naik Rp 34.000 setelah sehari sebelumnya berada di harga Rp 2.515.000 per gram.
Kenaikan harga emas ini turut mendongkrak harga jual kembali (buyback) yang kini berada di level Rp 2.405.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu.
Harga emas 0,5 gram: Rp 1.324.500.
Harga emas Antam hari ini Rabu 7 Januari 2026 naik lagi. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas di Pegadaian Melonjak Hari Ini 7 Januari, Berikut Daftarnya
- Harga Emas & Perak Diramalkan Makin Moncer pada 2026, Yuk Mulai Investasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 6 Januari 2026, Tembus Rp 2,515 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Meroket, Berikut Daftarnya
- Harga Emas, Jadi Biang Kerok Inflasi Besar RI
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 Januari: Buyback Mengalami Kenaikan