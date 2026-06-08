Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 8 Juni Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 8 Juni 2026 mengalami kenaikan.
Laman Logam Mulia dari Jakarta, Senin (8/6), pukul 08.37 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp 5 ribu.
Semula harga emas Antam berada di posisi Rp 2.738.000. Kini, harga emas Antam menjadi Rp 2.743.000.
Harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.540.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.
Harga emas Antam hari ini Senin 8 Juni 2026 naik lagi, jadi sebegini per gram. Cek daftar harga emas hari ini.
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