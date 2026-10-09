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Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 9 Oktober Rp 2,572 Juta Per Gram

Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 9 Oktober Rp 2,572 Juta Per Gram
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Update harga emas Antam hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 9 Oktober 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (9/10), pukul 09.04 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp7.000 ke angka Rp2.572.000 dari semula Rp2.565.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik, yakni ke angka Rp 2.376.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini naik lagi. Satu gram emas Antam pagi ini Rp 2,572 juta.

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