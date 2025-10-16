Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 16 Oktober 2025 kompak meroket.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (16/10), emas UBS, Galeri24, dan Antam kompak mengalami kenaikan harga dua hari beruntun.
Harga jual emas Antam meroket ke angka Rp 2.622.000 dari awalnya Rp 2.596.000 per gram.
Begitu pula harga emas Galeri24 turut naik dari semula Rp 2.389.000 menjadi Rp 2.405.000 per gram.
Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga mengalami kenaikan drastis ke angka Rp 2.466.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.411.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
