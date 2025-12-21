menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Naik Lagi, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Jadi Sebegini Per Gram

Naik Lagi, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Jadi Sebegini Per Gram

Naik Lagi, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Jadi Sebegini Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas di Pegadaian Minggu 21 Desember 2025. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 21 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (21/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Galeri24 naik Rp 8 ribu, dari awalnya Rp 2.511.000 menjadi Rp 2.519.000 per gram.

Baca Juga:

Adapun harga emas UBS naik Rp 10 ribu, dari semula Rp 2.554.000 menjadi Rp 2.564.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 21 Desember 2025. UBS dan Galeri24 naik lagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI