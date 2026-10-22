Naik Lagi, IHSG BEI Berada di Posisi 5.396

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis bergerak menguat.

Meski dibuka melemah, IHSG pada pukul 10.00 WIB menguat 67,88 poin atau 1,27 persen ke posisi 5.396,24.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 7,18 poin atau 1,34 persen ke posisi 542,94.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan kenaikan IHSG terjadi di tengah pelaku pasar mencermati kebijakan regulator pasar modal dan perkembangan dari MSCI.

"Jika IHSG mampu bertahan di atas 5.317, IHSG berpeluang lanjut menguji level 5.404 dan jika breakout lanjut menuju resistance 5.607-5.631,” ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Liza melanjutkan jika tekanan kembali meningkat dan IHSG tidak mampu bertahan di atas 5.317, IHSG bisa kembali ke support 4.999 atau 4.907.

“Jika breakdown rentan melanjutkan pelemahan menuju area 4.456," kata dia.

Dari dalam negeri, BEI telah menyesuaikan batas Auto Rejection Bawah (ARB) saham menjadi asimetris dari sebelumnya sebesar 15 persen menjadi 7 persen mulai 19 Oktober hingga 31 Desember 2026.