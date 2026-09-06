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Naik Level, PB Mathla’ul Anwar Meresmikan Perwakilan di Belanda

Naik Level, PB Mathla’ul Anwar Meresmikan Perwakilan di Belanda
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Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., melantik sekaligus meresmikan kepengurusan Perwakilan MA Belanda. Foto: Dokumen pribadi for JPNN.

jpnn.com - AMSTERDAM — Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) memperluas jejaring internasional. Hal itu dilakukan dengan meresmikan Perwakilan Mathla’ul Anwar Belanda di Amsterdam.

Langkah ini menjadi bagian upaya MA memperkuat jejaring pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, akses profesional dan karier, sekaligus memperluas dakwah Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., melantik sekaligus meresmikan kepengurusan Perwakilan MA Belanda, saat lawatan ke Amsterdam untuk memenuhi undangan ceramah pada kegiatan Istigsah dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Persatuan Pemuda Muslim Eropa (PPME) Al-Ikhlas, Sabtu (5/6).

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Jazuli berharap keberadaan Perwakilan Mathla'ul Anwar Belanda tidak hanya memperluas kiprah MA di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, tetapi juga menjadi pusat informasi dan komunikasi bagi pelajar, mahasiswa, alumni, dan warga MA yang ingin melanjutkan studi maupun mengembangkan karier di Belanda.

"Kami ingin kehadiran MA di Belanda memberikan manfaat nyata, terutama membuka jejaring pendidikan, penelitian, pengembangan SDM, profesional, dan karier bagi keluarga besar MA,” kata Jazuli.

Di bidang dakwah, Jazuli berharap MA dapat ikut menghadirkan dan menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin di Belanda. 

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Menurut dia, dakwah itu perlu disampaikan dengan cara yang santun, menarik, menyejukkan, serta membawa ketenangan dan kedamaian.

“Kami berharap MA juga bisa membawa dan menampilkan dakwah Islam yang rahmatan lil ‘alamin di Belanda dengan cara yang santun, menarik, membawa kesejukan, ketenangan, serta kedamaian,” tuturnya.

Naik level, Mathlaul Anwar meresmikan perwakilan di Belanda. Ini pesan Ketum MA Jazuli Juwaini.

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