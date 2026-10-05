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Naik Maung MV3, Prabowo Periksa Kekuatan Pasukan di HUT ke-81 TNI

Naik Maung MV3, Prabowo Periksa Kekuatan Pasukan di HUT ke-81 TNI
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Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan upacara HUT Ke-81 TNI dengan menaiki kendaraan taktis Maung MV3 di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI yang digelar di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10).

Dalam acara tersebut, Prabowo memeriksa pasukan upacara dengan menaiki kendaraan taktis Maung MV3 varian Inspektur Upacara (Irup) buatan PT Pindad.

Presiden didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Komandan Upacara Letjen TNI Lucky Avianto yang juga menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

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Pemeriksaan dilakukan setelah komandan upacara melaporkan kesiapan pasukan kepada Presiden.

Upacara itu melibatkan 3.378 prajurit dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta pasukan Komponen Cadangan dan KKRI/Pramuka.

Presiden Prabowo tiba di Mabes TNI sekitar pukul 08.30 WIB dengan helikopter kepresidenan dari kediamannya.
Helikopter itu dikawal dua helikopter TNI yang sempat melintas di atas Lapangan PRIMA.

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Presiden mengenakan setelan jas abu-abu dan kopiah hitam.

Sekitar pukul 09.15 WIB, dia hadir di podium upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI. Simak selengkapnya di sini.

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