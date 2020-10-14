Naik MRT Jakarta Kini Bisa Pakai Kartu Kredit Mandiri, Ada Cashback 50 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperluas pemanfaatan ekosistem pembayaran digital berbasis Europay, Mastercard, Visa (EMV) di sektor transportasi publik, MRT Jakarta.

Adapun, standar EMV telah diterapkan di lebih dari 150 kota metropolitan dunia, termasuk Singapura, Tokyo, London, Hong Kong, dan Bangkok, untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih praktis, aman, dan terintegrasi bagi pengguna transportasi publik.

Dalam implementasi ini, Bank Mandiri membangun dan mengoperasikan infrastruktur acquiring yang memungkinkan seluruh contactless gate di stasiun MRT Jakarta memproses transaksi kartu kredit contactless berjaringan Visa maupun Mastercard yang diterbitkan oleh bank di dalam maupun luar negeri, selama kartu tersebut telah dilengkapi fitur contactless/payWave.

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"Bank Mandiri bangga mendukung MRT Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin modern dan berstandar internasional. Implementasi pembayaran berbasis EMV ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi pembayaran digital yang semakin cepat, mudah, dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai aktivitas, termasuk mobilitas perkotaan,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan.

Kehadiran layanan pembayaran nirsentuh berbasis EMV ini memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan MRT Jakarta dengan hanya menempelkan kartu kredit fisik berlogo Mastercard atau Visa yang telah dilengkapi fitur contactless/payWave pada contactless gate saat tap in dan tap out.

Bagi nasabah Bank Mandiri pengguna aplikasi Livin' by Mandiri pada perangkat Android berteknologi NFC, pembayaran juga dapat dilakukan melalui fitur Tap to Pay menggunakan sumber dana Mandiri Kartu Kredit tanpa perlu login ke aplikasi, dengan nilai transaksi yang otomatis disesuaikan berdasarkan tarif perjalanan tanpa memerlukan saldo prabayar, pengisian ulang, maupun pembelian tiket di loket.

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Sejalan dengan peluncuran layanan pembayaran tiket MRT dengan kartu nirsentuh, Bank Mandiri menghadirkan Program Cashback 50% sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang melakukan transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit di MRT Jakarta.

Program ini berlaku di seluruh stasiun MRT Jakarta yang telah dilengkapi contactless gate pada periode 29 Juli-31 Agustus 2026, dengan cashback sebesar 50% dari nilai transaksi dan maksimum cashback Rp5.000 per transaksi.