Naik Peringkat di UI GreenMetric 2026, Universitas Esa Unggul Tembus 3 Besar PTS Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Esa Unggul Powered by Arizona State University mencatatkan peningkatan dalam UI GreenMetric World University Rankings 2026 dengan menempati peringkat 1 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta, peringkat 3 besar PTS nasional, dan peringkat 17 perguruan tinggi secara nasional.

Capaian tersebut meningkat dari posisi UEU pada 2025 yang berada di peringkat 2 DKI Jakarta, peringkat 29 nasional, dan peringkat 203 dunia.

Peningkatan 12 posisi di tingkat nasional tersebut mencerminkan perkembangan kinerja Universitas Esa Unggul dalam berbagai aspek keberlanjutan yang menjadi indikator UI GreenMetric. Pada 2025, UEU juga menempati peringkat 12 dunia untuk kategori small campus.

Bagi UEU, hasil tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan posisi dalam pemeringkatan, tetapi juga menjadi gambaran atas upaya yang dilakukan secara lintas bidang, mulai dari pengembangan infrastruktur, pengelolaan energi dan sampah, hingga pendidikan, penelitian, serta tata kelola kampus.

UI GreenMetric World University Rankings mengukur kinerja keberlanjutan perguruan tinggi melalui indikator dan skor numerik. Pada 2026, penilaian mencakup tujuh aspek, yaitu penataan dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah, pengelolaan air, transportasi, pendidikan dan penelitian, serta tata kelola dan digitalisasi.

Ketujuh aspek tersebut membuat keberlanjutan perguruan tinggi dinilai secara lebih menyeluruh. Kampus tidak hanya dituntut memiliki program lingkungan, tetapi juga menunjukkan bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana aspek keberlanjutan diintegrasikan dalam pendidikan dan penelitian, serta bagaimana institusi membangun tata kelola yang mendukung praktik tersebut.

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Pada 2026, partisipasi UI GreenMetric juga semakin luas. Pemeringkatan ini diikuti lebih dari 2.000 perguruan tinggi dan institusi pendidikan tinggi dari lebih dari 100 negara. Di Indonesia, terdapat 219 perguruan tinggi yang berpartisipasi, terdiri atas 113 perguruan tinggi negeri dan 106 perguruan tinggi swasta.

Data tersebut disampaikan Kepala UI GreenMetric Vishnu Juwono dalam pengumuman UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).