Naik Peringkat Fortune Indonesia 100 Tahun 2026, bank bjb Perkuat Komitmen Berinovasi

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali mencatatkan capaian positif di tingkat nasional dengan masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2026.

Pencapaian tersebut menjadi pengakuan terhadap kemampuan bank bjb dalam menjaga kinerja bisnis, memperkuat fondasi perusahaan, serta menjalankan transformasi secara berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif.

Penghargaan Fortune Indonesia 100 tahun 2026 diterima secara langsung oleh Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Irwan Riswandi, dalam acara Indonesia 100 Gala 2026 pada Kamis, 17 September 2026, di Jakarta.

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Momentum tersebut sekaligus menegaskan keberlanjutan perjalanan bank bjb dalam membangun perusahaan yang memiliki daya saing, fundamental kuat, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan.

Fortune Indonesia 100 tahun 2026 merepresentasikan perusahaan-perusahaan dengan skala bisnis dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam Fortune Indonesia 100 tahun 2026, bank bjb menempati peringkat ke-62, meningkat dibandingkan posisi ke-67 pada daftar sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan kemampuan bank bjb untuk mempertahankan eksistensi dan daya saingnya di tengah kompetisi industri keuangan yang semakin dinamis.

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Tak hanya melesat di peringkat umum, bank bjb juga mengamankan posisi ke-12 dari 20 perusahaan teratas dalam kategori Rank by Industry Sektor Finansial. Pencapaian ini mengukuhkan peran bank bjb sebagai salah satu pemain kunci yang konsisten mendorong akselerasi ekonomi nasional.

Fortune Indonesia 100 sendiri merupakan pemeringkatan 100 perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan total pendapatan pada tahun fiskal masing-masing perusahaan. Fortune Indonesia juga salah satu tolok ukur keberhasilan dan pengaruh korporasi terhadap perekonomian. Metodologinya mengadopsi Fortune 500 yang pertama kali diterbitkan pada 1955.