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Naik Rp15 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 2,595 Juta Per Gram

Naik Rp15 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 2,595 Juta Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Rabu 30 September 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 30 September 2026 mengalami kenaikan lagi.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Rabu (30/9), pukul 09.07 WIB,  menunjukkan harga emas Antam naik Rp15.000 ke angka Rp 2.595.000 dari semula Rp 2.580.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut naik menjadi Rp 2.405.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Hari ini, harga emas Antam naik Rp15.000 ke angka Rp 2.595.000 dari semula Rp 2.580.000 per gram. Buyback juga naik.

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