Naik Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 12 September Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 12 September 2026 naik tipis.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Sabtu (12/9), pukul 09.17 WIB, menunjukkan harga emas Antam kenaikan Rp 4.000 ke angka Rp 2.604.000 dari semula 2.600.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp2.454.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam hari ini Sabtu 12 September 2026 naik tipis, jadi sebegini per gram.
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