Naik Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 16 September Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik tipis hari ini, Rabu 16 September 2026.

Harga emas Antam hari ini naik Rp 1.000 ke angka Rp 2.593.000 dari semula Rp 2.592.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta pukul 09.23 WIB.

Adapun harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2.438.000 per gram.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.346.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.593.000.