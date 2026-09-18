menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Najeeb Yakubu Putar Balik! Baru 2 Kali Tampil di Garudayaksa, Kini Pulang ke Persijap

Najeeb Yakubu Putar Balik! Baru 2 Kali Tampil di Garudayaksa, Kini Pulang ke Persijap

Najeeb Yakubu Putar Balik! Baru 2 Kali Tampil di Garudayaksa, Kini Pulang ke Persijap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Najeeb Yakubu kembali ke Persijap Jepara. Foto: Persijap.

jpnn.com - Perjalanan Najeeb Yakubu bersama Garudayaksa FC berakhir dalam waktu singkat. Bek asal Niger itu kini resmi kembali memperkuat Persijap Jepara.

Kepulangan Najeeb ke Laskar Kalinyamat disambut optimisme dari sang pemain. Melalui akun Instagram pribadinya, bek berusia 26 tahun tersebut menuliskan pesan untuk menyambut fase baru dalam kariernya.

"New colours. New chapter. First league game. Bismillah... Alhamdulillah, Always Grateful," tulis Najeeb.

Baca Juga:

Persijap Jepara bukan klub baru bagi Najeeb. Musim lalu, dia menjadi bagian dari skuad Laskar Kalinyamat dan membantu tim bertahan dari ancaman degradasi.

Setelah sempat bergabung dengan Garudayaksa, Najeeb kini kembali ke Persijap dengan status permanen. Selama membela Garudayaksa, dia hanya tampil dalam dua pertandingan.

Debutnya terjadi saat menghadapi Java United FC pada 6 September 2026. Najeeb memulai laga dari bangku cadangan sebelum dimainkan pada babak kedua.

Baca Juga:

Lima hari kemudian, dia kembali mendapat kesempatan bermain ketika Garudayaksa berhadapan dengan Persik Kediri. Kali ini, Najeeb tampil sejak menit pertama.

Garudayaksa kemudian mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Najeeb melalui akun media sosial resmi klub.

Kebersamaan Najeeb Yakubu dengan Garudayaksa hanya seumur jagung. Baru menjadi dua laga, Najeeb kembali ke Persijap Jepara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI