Najeeb Yakubu Putar Balik! Baru 2 Kali Tampil di Garudayaksa, Kini Pulang ke Persijap

jpnn.com - Perjalanan Najeeb Yakubu bersama Garudayaksa FC berakhir dalam waktu singkat. Bek asal Niger itu kini resmi kembali memperkuat Persijap Jepara.

Kepulangan Najeeb ke Laskar Kalinyamat disambut optimisme dari sang pemain. Melalui akun Instagram pribadinya, bek berusia 26 tahun tersebut menuliskan pesan untuk menyambut fase baru dalam kariernya.

"New colours. New chapter. First league game. Bismillah... Alhamdulillah, Always Grateful," tulis Najeeb.

Persijap Jepara bukan klub baru bagi Najeeb. Musim lalu, dia menjadi bagian dari skuad Laskar Kalinyamat dan membantu tim bertahan dari ancaman degradasi.

Setelah sempat bergabung dengan Garudayaksa, Najeeb kini kembali ke Persijap dengan status permanen. Selama membela Garudayaksa, dia hanya tampil dalam dua pertandingan.

Debutnya terjadi saat menghadapi Java United FC pada 6 September 2026. Najeeb memulai laga dari bangku cadangan sebelum dimainkan pada babak kedua.

Lima hari kemudian, dia kembali mendapat kesempatan bermain ketika Garudayaksa berhadapan dengan Persik Kediri. Kali ini, Najeeb tampil sejak menit pertama.

Garudayaksa kemudian mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Najeeb melalui akun media sosial resmi klub.