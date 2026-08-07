Nakes Hina Pengguna BPJS, Komisi IX: Pasien Butuh Pertolongan, Bukan Perundungan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris merasa prihatin dengan fenomana tenaga kesehatan (nakes) yang memberi komentar jahat bagi seorang pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan yang mengeluhkan lama waktu perawatan di media sosial.

"Saya sangat prihatin melihat seorang pasien yang sedang berjuang melawan penyakit justru mendapat komentar yang merendahkan dari oknum tenaga kesehatan," kata dia kepada awak media, Jumat (7/8).

Diketahui, Yurizal melalui akun @yurizaltrich di Threads mengeluhkan lama waktu pelayanan di sebuah rumah sakit sebagai pasien BPJS.

Keluhan Yurizal menuai reaksi netizen yang juga berstatus nakes dengan komentar jahat agar pasien BPJS Kesehatan tak banyak berbicara.

Haris mengingatkan seseorang ketika berada di rumah sakit sedang butuh pertolongan dan tak pantas dicibir secara jahat.

"Apa pun situasinya, pasien adalah manusia yang sedang membutuhkan pertolongan dan penguatan, bukan cibiran ataupun perundungan," ujarnya.

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Haris menegaskan kritik atau keluhan pasien seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Menurut legislator fraksi PKS itu, keluhan pasien jangan dianggap sebagai serangan terhadap profesi tenaga kesehatan.