Nakhodai HIPMI Depok, Ardian Fajar Siap Memajukan Ekonomi

jpnn.com, DEPOK - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok resmi dinahkodai Ardian Fajar Prastyawan untuk bakti 2026–2029.

Ardian dilantik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok dalam proses pelantikan yang berlansung di The Margo Hotel, pada Sabtu (19/9/2026).

Setelah dilantik, ia menyebut siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Baginya, HIPMI merupakan organisasi pengusaha berbasis anak muda yang menjadi wadah untuk para pengusaha dari berbagai latar belakang bisnis dan industri untuk berkumpul serta berkolaborasi.

Melalui amanah yang dibeirkan, dirinya pun siap memajukan perekonomian Kota Depok.

“Kami siap memimpin tiga tahun ke depan sebagai pionir kemajuan bisnis dan ekonomi di Kota Depok,” ucapnya.

Tak hanya itu, sebagai pemimpin ia mengaku memiliki tantangan tersendiri dalam menghimpun para pengusaha muda untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di Kota Depok.

Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah perlu diperkuat, termasuk dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi jangka panjang.