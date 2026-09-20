Nakhodai HIPMI Depok, Ardian Fajar Siap Memajukan Ekonomi
jpnn.com, DEPOK - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok resmi dinahkodai Ardian Fajar Prastyawan untuk bakti 2026–2029.
Ardian dilantik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok dalam proses pelantikan yang berlansung di The Margo Hotel, pada Sabtu (19/9/2026).
Setelah dilantik, ia menyebut siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Baginya, HIPMI merupakan organisasi pengusaha berbasis anak muda yang menjadi wadah untuk para pengusaha dari berbagai latar belakang bisnis dan industri untuk berkumpul serta berkolaborasi.
Melalui amanah yang dibeirkan, dirinya pun siap memajukan perekonomian Kota Depok.
“Kami siap memimpin tiga tahun ke depan sebagai pionir kemajuan bisnis dan ekonomi di Kota Depok,” ucapnya.
Tak hanya itu, sebagai pemimpin ia mengaku memiliki tantangan tersendiri dalam menghimpun para pengusaha muda untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di Kota Depok.
Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah perlu diperkuat, termasuk dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi jangka panjang.
Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok Ardian Fajar Prastyawan siap bersinergi memajukan perekonomian kota
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Danone Indonesia Bangun Ekosistem Ekonomi Sirkular dari Hulu ke Hilir
- Dorong Ekonomi Hijau, Anak Usaha Barito Pacific Sabet Penghargaan Katadata ESG
- Bumibaru Manfaatkan Lahan Terdegradasi Jadi Peluang Investasi
- Indonesia Dinilai Perlu Memiliki Sistem Energi yang Fleksibel
- Sampan Dihantam Ombak Besar, Pemancing Asal Depok Hilang Tenggelam di Laut Aceh Jaya
- Anggawira Hadiri Pelantikan HIPMI PT IPB, Zeva Christian Bawa Semangat Regenerasi