Nama 2 Pemain yang Bakal Direkrut Persib Bocor, Eks Real Madrid dan Mantan Bek Ajax

jpnn.com - JAKARTA - Identitas dua pemain yang disebut-sebut akan memperkuat Persib Bandung mulai terungkap.

Bukan dari pengumuman resmi klub, melainkan dari pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang membocorkan rencana transfer Maung Bandung.

Erwan mengisyaratkan Persib tengah menuntaskan perekrutan dua pemain yang sudah berpengalaman dari Eropa.

Salah satunya merupakan mantan pemain Real Madrid, Jese Rodriguez.

Adapun satu nama lainnya ialah eks bek Ajax Amsterdam yang diduga Mike van der Hoorn.

"Tapi urang aya nu leuwih kelas, (urut) Real Madrid. Jese naon kitu lah. Terus nu bekas ti Ajax. (Tapi saya, ada yang lebih berkelas. (Bekas) Real Madrid. Jese apa gitu. Terus yang bekas dari Ajax)," kata Erwan Setiawan dalam sebuah video dari Instagram kiriman anggota DPRD Jawa Barat, Arief Maoshul.

Ia juga memberi sinyal pengumuman resmi dari Persib tidak akan lama lagi.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, kedua pemain itu bakal diperkenalkan kepada publik pada awal Juli.