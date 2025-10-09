Nama 6 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny yang Teridentifikasi

jpnn.com, SURABAYA - DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi enam jenazah korban ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo.

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol M Khusnan Marzuki mengatakan proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan medis, kecocokan properti pribadi, serta uji deoxyribonucleic acid (DNA).

“Polda Jatim telah mengidentifikasi terhadap enam kantong jenazah. Enam kantong jenazah cocok dengan enam antemortem,” ujar Khusnan di Surabaya, Rabu malam.

Dengan penambahan enam korban tersebut, total sebanyak 40 korban telah diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

“Saat ini operasi DVI masih berjalan. Tim kami terus melakukan pendalaman terhadap data antemortem (AM) dan postmortem (PM) untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi,” tutur Khusnan.

Berikut daftar enam korban yang telah teridentifikasi:

1. Abdus Somad (17), warga Dusun Kamarong, Banjar, Kedungdung, Sampang.

2. Imam Junaidi (16), warga Kampung Nangger, Alas Kokon, Modung, Bangkalan.