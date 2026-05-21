Nama Baik Rusak, Erin Tutup Pintu Damai Dengan Eks ART?
jpnn.com, JAKARTA - Mantan asisten rumah tangga (ART) Rien Wartia Trigina atau Erin, Herawati sempat mengungkapkan soal dirinya yang tak menutup pintu damai.
Seperti diketahui, Erin dan Herawati saling lapor ke polisi. Itu berawal dari dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan mantan istri Andre Taulany terhadap eks ART tersebut.
Namun ternyata, pernyataan berbeda disampaikan oleh Erin. Dia ternyata belum mau membuka pintu damai.
Sebab menurutnya, nama baiknya telah tercemar gegara isu penganiayaan yang menyeret namanya.
"Mohon maaf saya bukannya enggak mau damai, tetapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini," ujar Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
Ibu tiga anak itu mengaku adanya rumor tersebut membuatnya merasa terpojok dan nama baiknya tercemar.
Erin merasa tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya itu merupakan fitnah yang merugikan dirinya.
"Fitnah-fitnah teman-teman saya semua jadi menilai saya, 'Oh Erin kok begitu ya?'. Maksudnya ini framingnya sudah sangat jelek buat saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertaruhkan," tuturnya.
