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Nama Besar Kawasaki Ninja Runtuh Gegara e-1: Lebih Cocok Jadi Skuter

Nama Besar Kawasaki Ninja Runtuh Gegara e-1: Lebih Cocok Jadi Skuter
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Kawasaki Ninja e-1. Foto: kawasaki

jpnn.com - Nama besar Kawasaki Ninja selalu lekat dengan deru mesin bensin yang garang, tarikan spontan, serta aura kecepatan di jalan raya.

Itulah kenapa kehadiran Kawasaki Ninja e-1 ABS untuk model 2027 terasa seperti sebuah lelucon mahal bagi sebagian pencinta roda dua.

Bagaimana tidak? Di saat pabrikan lain jor-joran mengejar performa, motor ala sport listrik itu justru datang dengan spesifikasi yang bikin mengelus dada.

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Lebih parahnya lagi, harga jualnya spontan bikin kantong menjerit.

Di pasar Amerika Serikat saja, Ninja e-1 ABS dijual seharga USD7.899 atau setara dengan kisaran Rp139 juta.

Di Indonesia, Ninja e-1 (versi lama) masih dijual dengan harga MSRP Rp 150,6 juta (Jakarta).

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Masalahnya, dengan harga selangit itu, tenaga maksimal yang bisa disemburkan hanya 12 dk—itu pun harus "mencurinya" lewat tombol e-boost selama 15 detik saja.

Nama besar Kawasaki Ninja selalu lekat dengan deru mesin bensin yang garang, tarikan spontan, serta aura kecepatan di jalan raya.

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