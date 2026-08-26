Nama Besar Kawasaki Ninja Runtuh Gegara e-1: Lebih Cocok Jadi Skuter

jpnn.com - Nama besar Kawasaki Ninja selalu lekat dengan deru mesin bensin yang garang, tarikan spontan, serta aura kecepatan di jalan raya.

Itulah kenapa kehadiran Kawasaki Ninja e-1 ABS untuk model 2027 terasa seperti sebuah lelucon mahal bagi sebagian pencinta roda dua.

Bagaimana tidak? Di saat pabrikan lain jor-joran mengejar performa, motor ala sport listrik itu justru datang dengan spesifikasi yang bikin mengelus dada.

Lebih parahnya lagi, harga jualnya spontan bikin kantong menjerit.

Di pasar Amerika Serikat saja, Ninja e-1 ABS dijual seharga USD7.899 atau setara dengan kisaran Rp139 juta.

Di Indonesia, Ninja e-1 (versi lama) masih dijual dengan harga MSRP Rp 150,6 juta (Jakarta).

Masalahnya, dengan harga selangit itu, tenaga maksimal yang bisa disemburkan hanya 12 dk—itu pun harus "mencurinya" lewat tombol e-boost selama 15 detik saja.