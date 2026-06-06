Nama dan Fotonya Dicatut, Surya Saputra Laporkan Sebuah Akun di Twitter
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Surya Saputra mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu (6/6) untuk melaporkan sebuah akun media sosial X (dahulu Twitter) yang diduga mencatut nama dan fotonya.
Kedatangan Surya ke Polda Metro Jaya dilakukan setelah ia merasa dirugikan oleh aktivitas akun tersebut yang menggunakan identitas dirinya tanpa izin.
Surya mengatakan akun tersebut tidak hanya memakai nama dan fotonya, tetapi juga kerap mengunggah berbagai pernyataan bernada negatif dan kasar.
"(Ada) yang menggunakan foto saya, nama saya, terus menghujat sana-sini. Ya intinya sih merusak kredibilitas saya lah begitu di depan orang. Jadi saya laporkan ada akun inilah yang mulai mengganggu saya," ujar Surya Saputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6).
Pria berusia 50 tahun itu mengungkapkan bahwa laporan yang dibuatnya terkait satu akun media sosial yang dianggap telah merugikan dirinya.
Laporan tersebut telah resmi disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada hari yang sama.
Meski demikian, Surya belum bersedia mengungkap pasal-pasal yang dicantumkan dalam laporannya.
Suami Cynthia Lamusu itu berharap langkah hukum yang ditempuh dapat menjadi pelajaran bagi pemilik akun yang bersangkutan.
Aktor Surya Saputra mendadak mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/6).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Foto Profil Dicatut untuk Akun WhatsApp Palsu, Detektif Jubun Beri Peringatan
- Diduga Wanprestasi, Bos Perusahaan Pengolahan Kayu Lapis Dilaporkan
- Masa Tahanan Richard Lee Diperpanjang Lagi
- SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Beroperasi hingga Jam 14.00, Nih Lokasinya
- Motif Penganiayaan Blok M, Pelaku dan Korban Sesama WN Brunei
- Bea Cukai Ungkap Kronologi Terbongkarnya Upaya Penyelundupan Merkuri ke Filipina