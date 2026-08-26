Nama dan Nomor Punggung Pemain Persib Bandung 2026-2027
jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan Super League Persib Bandung merilis 32 pemain yang akan berjuang mengarungi empat kompetisi di musim 2026/27.
Perkenalan pemain bersamaan dengan peluncuran jersei Persib di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8).
Sebanyak 12 dari 32 pemain yang akan ditangani Pelatih Igor Tolic merupakan legiun asing, termasuk enam yang baru bergabung, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar.
Dari 20 pemain berpaspor Indonesia di skuad Persib, terdapat rekrutan baru dengan label Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Ragnar Oeratmangoen. Sebelumnya, ada lima pemain Timnas Indonesia di Persib, yakni Thom Haye, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Marc Klok, dan Beckham Putra Nugraha.
Persib akan mengikuti empat kompetisi musim ini, yakni ASEAN Club Championship Shopee Cup, AFC Champions League Two, Super League, dan i-League Cup.
"Persib jadi juara liga (Super League) tiga kali secara beruntun. Kami berdoa, semoga tahun ini pun jadi juara untuk ke-4 kalinya," tutur Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar di halaman klub. (pci/jpnn)
Nama dan Nomor Punggung Pemain Persib
Penjaga Gawang
14 Teja Paku Alam
60 Muhammad Rakha Syafaka Bilhuda
81 Fitrah Maulana Muhammad Ridwan
Sebanyak 12 dari 32 pemain Persib merupakan legiun asing, termasuk enam yang baru.
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