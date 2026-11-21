jpnn.com, JAKARTA - Prof Yuddy Chrisnandi meminta publik tidak mudah terpengaruh tuduhan keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis judi online di Kamboja menjelang penetapan Wakil Presiden.

Guru besar ekonomi politik dari Universitas Nasional itu menilai kemunculan kembali isu tersebut pada momentum menguatnya nama Dasco sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka patut dipertanyakan.

“Kenapa isu itu baru muncul sekarang, tidak kemarin-kemarin? Karena SDA hampir pasti terpilih jadi Wapres jika namanya diajukan Presiden ke MPR,” kata Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11).

Mantan Menteri PANRB itu menduga ada pihak yang merasa tersaingi sehingga memanfaatkan isu lama untuk menjatuhkan Dasco.

Menurut Yuddy, tuduhan tersebut sejauh ini belum didukung bukti kuat. Dia pun meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi yang beredar, terutama di media sosial.

“Belum ada bukti dari berita-berita medsos yang sulit dibedakan antara fakta dan hoaks. Kalau yang dimaksud tudingan media tertentu, periksa saja: apakah ada bukti yang kuat? Saya rasa tidak ada,” ujarnya.

Yuddy mengatakan praktik saling menjatuhkan merupakan bagian dari dinamika kontestasi politik. Namun, dia mengingatkan agar persaingan tidak berkembang menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar.

Sebelumnya, nama Dasco pernah dikaitkan dengan dugaan bisnis judi online di Kamboja melalui laporan investigasi sebuah majalah pada April 2025. Tuduhan tersebut telah dibantah.