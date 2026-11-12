Nama Desta Terseret Polemik Anggaran KKP, Anindya Buka Suara soal Hubungannya

jpnn.com, JAKARTA - Nama presenter Deddy Mahendra Desta menjadi perbincangan publik setelah polemik pengadaan jasa publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp3,6 miliar mencuat.

Persoalan tersebut turut menyeret nama kelompok selebritas The Dudas Minus One yang diketahui melibatkan Desta.

Di tengah ramainya pembahasan, Anindya Salsabila Kurnianaga memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan sang presenter.

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Melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @anindyasalsa, dia meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial.

"Kedekatan saya dengan Deddy Mahendra Desta sudah berakhir sejak tahun 2024. Kedekatan kami terjalin setelah yang bersangkutan resmi bercerai," tulis Anindya, dalam unggahannya yang dikutip pada Kamis (12/11).

Anindya juga memastikan bahwa hubungannya dengan Desta telah berakhir sejak 2024. Setelah hubungan tersebut selesai, keduanya disebut telah menjalani kehidupan masing-masing tanpa keterikatan dalam bentuk apa pun.

Tidak hanya membahas persoalan pribadi, Anindya turut memberikan penegasan mengenai isu pekerjaan yang belakangan ikut menjadi sorotan publik.

Dia mengaku tidak memiliki keterlibatan dalam urusan profesional maupun persoalan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.