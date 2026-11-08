Nama Erick Thohir Muncul dalam Kasus Penyadapan, Sebut Nomor 36

jpnn.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir disebut masuk dalam daftar pejabat publik yang diduga menjadi target penyadapan ilegal. Ketua Umum PSSI tersebut mengaku mendengar namanya berada di urutan ke-36.

Erick menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan publik. Kasus tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting dikabarkan menjadi sasaran penyadapan.

Meski namanya disebut masuk dalam daftar, Erick mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai kebenaran kabar tersebut.

Dia tidak ingin berspekulasi dan memilih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian.

"Ya kembali kita tunggu saja hasil verifikasi Pak Kapolri dan juga satgas yang sedang dibentuk. Kalau saya hanya mendengar saya nomor 36 gitu," kata Erick Thohir saat ditemui awak media.

Erick juga belum bersedia mengungkapkan apakah ada informasi atau percakapan pribadinya yang ikut terekam dalam praktik penyadapan tersebut.

Dia berharap, jika benar menjadi salah satu target, tidak ada percakapan negatif yang terekam. Erick menegaskan bahwa selama ini dirinya berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan masyarakat.

"Ya saya enggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap ya mudah-mudahan saya bukan punya pembicaraan negatif. Apalagi hari ini saya berkontribusi yang terbaik untuk bangsa, bagaimana kami justru melayani rakyat sebaik-baiknya," ujarnya.