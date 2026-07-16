Nama Indonesia Berkibar, Jebolan SMA Kesatuan Bangsa Raih Perak IPhO 2026 Kolombia

jpnn.com, JAKARTA - Nama Indonesia kembali berkibar di panggung olimpiade sains dunia. Gusti Komang Abhika Atmaja, siswa lulusan SMA Kesatuan Bangsa, berhasil mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang International Physics Olympiad (IPhO) 2026 yang berlangsung di Bucaramanga, Kolombia, pada 4–14 Juli 2026.

Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena menunjukkan peningkatan prestasi Abhika dalam kompetisi fisika paling bergengsi tingkat dunia tersebut. Setahun sebelumnya, pada IPhO 2025 di Prancis, Abhika baru meraih Honorable Mention dan kini berhasil naik podium dengan membawa pulang medali perak untuk Merah Putih.

Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Husen Abdillah, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Abhika yang dinilai sebagai hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, seleksi ketat, hingga latihan intensif bersama Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI).

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"Medali perak tersebut menjadi buah dari proses pembinaan, seleksi, dan latihan panjang yang dijalani Abhika bersama Tim Olimpiade Fisika Indonesia," ujar Husen Abdillah, Kamis (16/7).

Tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, prestasi Abhika juga turut mengharumkan nama Indonesia di kompetisi yang mempertemukan para pelajar terbaik dunia di bidang fisika. Pada gelaran IPhO 2026, Tim Olimpiade Fisika Indonesia berhasil membawa pulang lima medali yaitu satu medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu.

Medali emas diraih Evan Syatia To dari SMA BPK Penabur Gading Serpong. Sementara dua medali perak dipersembahkan oleh Gusti Komang Abhika Atmaja dari SMA Kesatuan Bangsa dan Ackhava Adam Malonda dari SMA Wardaya.

Adapun dua medali perunggu diraih Arrow Dunatos Pascha Kristian dari SMA Negeri Unggulan MH Thamrin dan Juan Richie dari SMA Kristen Immanuel. Prestasi Indonesia tahun ini juga mencatat sejarah tersendiri karena kontingen nasional kembali berhasil meraih medali emas IPhO setelah terakhir kali mencatatkan pencapaian serupa pada 2002.

"Perjalanan Abhika hingga tampil di IPhO 2026 bukanlah proses yang singkat. Ia mendapatkan tiket ke kompetisi dunia tersebut setelah meraih predikat absolute winner dalam Olimpiade Siswa Nasional bidang Fisika pada 2025," ungkapnya.