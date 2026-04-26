Nama Irvansyah dan Agus Hariadi Menguat dalam Bursa Calon KSAL
jpnn.com, JAKARTA - Bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mulai mengerucut seiring dinamika suksesi di tubuh TNI Angkatan Laut. Dua nama mencuat, yakni Irvansyah dan Agus Hariadi.
Keduanya dinilai memiliki peluang besar untuk menduduki posisi KSAL berdasarkan rekam jejak dan pengalaman di bidang masing-masing.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai persaingan dalam bursa KSAL tidak bersifat langsung atau head-to-head.
“Dua nama ini punya rekam jejak kuat dan layak dipertimbangkan. Namun, prosesnya tidak sekadar adu kandidat, melainkan melihat kebutuhan organisasi,” ujar Adib, dalam keterangannya, Minggu (26/4).
Saat ini, Irvansyah menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang operasi serta keamanan maritim.
Lulusan Akademi Angkatan Laut 1990 tersebut juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI AL dan lembaga terkait keamanan laut.
Dengan masa dinas yang masih relatif panjang, Irvansyah dinilai memiliki keunggulan dalam hal kesinambungan program dan regenerasi kepemimpinan.
Sementara itu, Agus Hariadi merupakan perwira tinggi yang memiliki latar belakang kuat di bidang perencanaan strategis dan kebijakan pertahanan.
