Nama Raffi Ahmad Disebut di Kasus Suap Blueray Cargo, Mensesneg Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar Raffi Ahmad disebut dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Pria yang karib disapa Pras itu mengaku belum mendengar kabar tersebut. Dia saat ini fokus mengajak pelaku pasar untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia tetap tumbuh.

"Ya, seluruh sektor pelaku ekonomi mari bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi kita dalam keadaan yang baik dan tumbuh," kata Pras ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

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Politikus Gerindra itu mengatakan masalah ekonomi disebabkan banyak faktor dan akan selesai ketika semua elemen bangsa bekerja sama.

"Mari saling bergandengan tangan, saling merapatkan barisan, saling bekerja sama satu sama lain untuk memperkuat ekonomi kita. Itu dahulu," ujar Pras, sapaannya.

Nama Raffi Ahmad (RA) mengemuka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

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Menurut Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

Adapun dalam kunjungan Raffi itu untuk menitip atau mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia.